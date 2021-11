Zweites Spiel, erstes Tor: Atlas-Neuzugang Mohamed Darwish (links) bejubelt mit Krisitian Taag und Kerem Sari seinen Treffer zum 1:1 im Heimspiel gegen den Lüneburger SK.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Neuzugang Mohamed Darwish hat dem Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst im Heimspiel gegen den Lüneburger SK ein Remis gerettet. Die Freude darüber konnte den Frust über eine verpasste Chance nicht verdrängen.

Am späten Samstagnachmittag passte die Stimmung im Stadion an der Düsternortstraße irgendwie zum Wetter. Nasskalt war es und dicht bewölkt. So richtig zufrieden war nach dem Schlusspfiff des umkämpften Regionalliga-Heimspiels des SV Atlas D