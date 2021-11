HSG Hude/Falkenburg will keine Überraschung gegen Liga-Neuling

Oberliga-Trainer Lars Osterloh trifft mit seinen Handballdamen der HSG Hude/Falkenburg am Sonntag auf das Tabellenschlusslicht HSG Bützfleth/Drochtersen.

Rolf Tobis

Ganderkesee. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg treffen auf die HSG Bützfleth/Drochtersen. Hudes Trainer Lars Osterloh warnt davor, den Neuling zu unterschätzen.

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg erwarten am Sonntag in Ganderkesee (Halle am Steinacker, 16.30 Uhr) das Team der HSG Bützfleth/Drochtersen, das aktuell auf dem letzten Tabellenplatz der Oberliga Nordsee rangie