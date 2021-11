Kreisligist TSV Ganderkesee geht mit einem Erfolg in die Ligapause

Sorgte in Dötlingen für die zwischenzeitliche 2:0-Führung: Ganderkesees Jean-Michel Dietrich (Mitte), hier im Duell gegen den Ahlhorner SV.

Rolf Tobis

Dötlingen/Ahlhorn. Für den TSV Ganderkesee und den TV Dötlingen ist die Herbstspielzeit in der Fußball-Kreisliga beendet. Die Ganderkeseer behaupteten sich am Dienstagabend in Dötlingen knapp mit 3:2. Im zweiten Abendspiel fuhr der Ahlhorner SV einen klaren Erfolg ein.

Timo Obal sehnt die Spielpause herbei. Der Trainer des TSV Ganderkesee hat sich mit seinem Team am Dienstagabend in der Fußball-Kreisliga mit 3:2 (1:0) beim TV Dötlingen durchgesetzt, das nächste Ligaspiel steht nun erst im März 2022 auf de