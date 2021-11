Durchlebte mit dem Delmenhorster FC einen abwechslungsreichen Spieltag: Ole Hahn.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Badminton-Landesligist DFC unterliegt der führenden SG Maschen/Lüneburg mit 1:7 und bezwingt den BC 82 Osnabrück mit 7:1. In der Verbandsklasse verzeichnet die zweite DFC-Vertretung ebenfalls eine Niederlage und einen Sieg.

In der Badminton-Landesliga hat der Delmenhorster FC das Gipfeltreffen mit der SG Maschen/Lüneburg verloren. In der Delmenhorster Willmshalle an der Friedrich-Ebert-Allee zog der gehandicapte Tabellenzweite gegen den Spitzenreiter mit 1:7 d