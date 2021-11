Ins Straucheln geraten: Stenums Kapitän Jonas Bühling wird von Ganderkesees Dennis Hasselberg verfolgt. Das Kreisliga-Derby endete unentschieden.

Rolf Tobis

Delmenhorst/Landkreis. Die Meisterschaftsanwärter Harpstedter TB und TV Jahn Delmenhorst überrollen ihre Gegner. Der HTB ist damit bereits Herbstmeister. Zwei Verfolger müssen einen Dämpfer hinnehmen und das Ganderkeseer Derby findet keinen Sieger.

In der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst geht es kurz vor der Winterpause weiterhin turbulent zur Sache. Die beiden Spitzenteams spielten sich am Wochenende in einen Torrausch, allein in ihren beiden Spielen fielen 24 Tore. Die l