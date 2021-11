Lars Fröhlke (r.) kreierte mit seinem Team zwei Atlas-Mannschaftswagen, mit denen er Vereinschef und Autohaus-Inhaber Manfred Engelbart vor dem Regionalliga-Heimspiel gegen den SSV Jeddeloh überraschte.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Am Rande des Heimspiels des SV Atlas Delmenhorst gegen den SSV Jeddeloh (1:0) in der Fußball-Regionalliga wurden zwei Boliden in einem Mannschaftsdesign präsentiert. Es war eine Überraschungsaktion für den Clubchef Manfred Engelbart.

Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Besucher des Atlas-Heimspiels und vor allem den Vereinsvorsitzenden Manfred Engelbart am Samstagnachmittag erwarten würde, war bereits am Stadioneingang zu sehen: Ein Kia-Automobil in der Lackierung