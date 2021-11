SV Atlas Delmenhorst geht mit Neuzugang in die Endspielwochen

Robuster Einsatz wird auch am Samstag wieder nötig sein: Der SV Atlas um Marco Stefandl (rechts) erwartet den SSV Jeddeloh.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Kurz vor dem Heimspiel gegen den SSV Jeddeloh gab der SV Atlas mit Mo Darwish noch eine Neuverpflichtung bekannt. Trainer Key Riebau baut möglicherweise schon am Samstag auf seine Kreativität und erklärt, worauf es noch ankommt.

Sechs Spiele sind es noch, dann wird der SV Atlas wissen, ob er auch in der kommenden Saison auf jeden Fall in der Fußball-Regionalliga spielen wird oder ob er sich noch durch die Abstiegsrunde quälen und weiter zittern muss. Den Auftakt in