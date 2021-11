Die B-Jugend-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg verloren gegen Komet Arsten (Symbolbild).

Lars Pingel

Hude. Die B-Jugend-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben ihr Oberliga-Heimspiel gegen Komet Arsten verloren. Sie sind Tabellensechster.

Die B-Jugend-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben auch ihr zweites Heimspiel der Oberliga-Saison 2021/22 verloren. Sie mussten sich in der Woche in der Jahnhalle in Hude Komet Arsten mit 14:18 (9:10) geschlagen geben. Mit nun 2:4 P