Wurden bei der Mitgliederversammlung des TSV Grüppenbühren für ihre Vereinstreue geehrt: (von links) Claudia Jüchter, Friedrich Kossen, Dieter Jüchter und Nils Hammler.

TSV Grüppenbühren

Grüppenbühren. Seit fünf Jahren ist der TSV Grüppenbühren ohne einen ersten Vorsitzenden. Inge Alfs, zweite Vorsitzende, erklärt warum die Kandidatensuche so schwierig ist.

Geschichten wie die des TSV Grüppenbühren sind nicht selten. Der erste Vorsitzende tritt zurück und ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Seit dem 11. April 2016 ist das nun so. An jenem Montag trat Christian Schütte nach zehn Jahren im Amt zu