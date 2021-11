Dreco Bryant (links), Spielertrainer des Basketball-Oberligisten Delmenhorster TV, weilt derzeit in den Staaten. Tim Frerichs (2. von links) leitet nun übergangsweise das Training der Devils.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Kaum da und schon wieder weg: Dreco Bryant, Spielertrainer des Basketball-Oberligisten Delmenhorster TV, musste spontan zurück in die Heimat. Die Devils hoffen auf eine baldige Rückkehr, bis dahin übernimmt Tim Frerichs.

Aus der Not geboren einen Traumeinstand gefeiert und es dabei am besten schon bewenden lassen. So geht es Tim Frerichs, der dazu flachst: „Ich hänge den Job wieder an den Nagel, dann stimmt die Quote.“ Der Job, von dem er spricht, ist der T