Wollen sich auch vom SV Beckdorf II nicht aufhalten lassen: die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II um Raphael Schween (mit Ball).

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II treten am Samstag beim Tabellenletzten SV Beckdorf II an. Sie wollen dort ihren zweiten Saisonsieg einfahren.

Die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II wollen an diesem Samstag in der Tabelle der Nord-Staffel einen weiteren Sprung in Richtung Mittelfeld machen. Das Team, das am zurückliegenden Wochenende in eigener Halle gegen die HSG V