Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg um Carsten Jüchter (Mitte) wollen sich gegen den VfL Rastede durchsetzen.

Rolf Tobis

Bookholzberg. Die Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg sind Tabellenzweiter der Landesliga-Tabelle. Sie erwarten am Samstag den drittplatzierten VfL Rastede in der Halle am Ammerweg.

Die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg hat einen guten Lauf: Die Landesliga-Handballer sind in der Saison 2021/22 noch ungeschlagen. Dies wollen sie auch nach dem Heimspiel gegen den VfL Rastede sagen können, das an diesem Samstag um 19.30 Uhr