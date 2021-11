Die Wehrhahnhalle steht wieder für den Sport bereit (Archivfoto).

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Abbau des Delmenhorster Impfzentrums ist beendet, hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt. Damit können Sportler in die Halle am Wehrhahn zurückkehren.

Ab Montag, 8. November, wird in der Wehrhahnhalle wieder Vereins- und Schulsport getrieben. Das hat Timo Frers, Pressesprecher der Stadt Delmenhorst, am Donnerstag bekanntgegeben. Das Gebäude an der Straße Am Wehrhahn war seit Mitte De