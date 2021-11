Die Landesliga-Handballer der TS Hoykenkamp um ihren Spielertrainer Andre Haake (beim Wurf) empfangen die HG Jever/Schortens.

Rolf Tobis

Hoykenkamp. Die Landesliga-Handballer der TS Hoykenkamp empfangen am Sonntag die HG Jever/Schortens. Sie wollen ihre erste Niederlage der Saison 2021/22 vergessen machen.

Die Landesliga-Handballer der TS Hoykenkamp streben Wiedergutmachung an. Sie wollen am Sonntag, 7. November (16 Uhr), im Heimspiel in der Halle Heide gegen die HG Jever/Schortens die erste Niederlage der Saison 2021/22 vergessen machen, die