Die Tischtennisspieler des TV Hude II und III sind am Wochenende wieder im Einsatz (Symbolfoto).

imgao/images/Joaquim Ferreira

Hude. Tischtennis-Verbandsligist TV Hude II schielt am Samstag auf den vierten Saisonsieg beim TSV Lunestedt II. Hude III empfängt am Sonntag die SF Oesede II.

Die Verbandsliga-Spieler des TV Hude II wollen den Schwung des vergangenen 9:4-Heimsiegs gegen Habenhausen in das schwere Auswärtsspiel am Samstag ab 17 Uhr mitnehmen. Der TSV Lunestedt II (3:3 Punkte), der in den zurückliegenden