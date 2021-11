Die Herren des Hockey-Clubs Delmenhorst veranstalten am Samstag in der Halle am Stadion ein Turnier.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Oberliga-Herrenmannschaft des Hockey-Clubs Delmenhorst erwartet am Samstag in der Halle am Stadion vier höherklassige Gästeteams zu Kräftevergleichen. Zuschauer sind bei diesem Turnier nicht zugelassen.

Zwei Wochen vor dem ersten Oberliga-Punktspiel der Saison 2021/22, das am 20. November beim MTV Braunschweig auf dem Terminkalender steht, veranstalten die Herren des Hockey-Clubs Delmenhorst (HCD) am Samstag in der Halle am Stadion ein Tur