Tritt bei den Bundesranglistenspielen der Jugend 18 an: Sören Dreier, Tischtennistalent des TV Hude. (Archivfoto)

Rolf Tobis

Hude/Göttingen. Das Tischtennistalent Sören Dreier steht vor einer großen sportlichen Herausforderung. Der 16-Jährige, der für den TV Hude spielt, nimmt an den Top-48-Bundesranglistenspielen Jugend 18 in Göttingen teil.

Das Ziel für Sören Dreier ist am Wochenende klar definiert: Der 16-Jährige, der in der Männer-Oberligamannschaft des TV Hude aktiv ist, will sich bei den Top-48-Bundesranglistenspielen der Jugend 18 in Göttingen am 6. und 7. November unter