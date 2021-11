Bestritt mit seiner Mannschaft Testspiele: Torsten Flügger, Trainer der B-Junioren-Fußballer des JFV Delmenhorst.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Bei einem Leistungsvergleich in Edewecht verlieren die B-Jugendlichen des Jugendfördervereins Delmenhorst gegen den Gastgeber mit 1:2 und gegen den BSV Kickers Emden mit 0:1. Ralf Faulhaber führt die Torjägerliste in der 1. Kreisklasse Ü50 an.

Testspiele des JFV. Die B-Junioren des Jugendfördervereins (JFV) Delmenhorst, Zweiter der Landesliga, haben während der punktspiellosen Zeit zwei Testspiele bei einem Leistungsvergleich in Edewecht bestritten. Gegen den gastgebenden Bezirk