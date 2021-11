Hinter den Landesliga-Bowlern des ABC Delmenohorst um Jonas Franz liegt ein erfolgreiches Wochenende.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Das Männerteam des ABC Delmenhorst präsentiert sich am Heimspieltag im Jute Sports Bowling erneut in glänzender Verfassung. Der Landesligist gewinnt acht von neun Spielen. Die ABC-Frauen siegen in drei von fünf Partien.

Die Herren des Atlas-Bowling-Clubs (ABC) „rocken“ in diesen Wochen die Landesliga. Nachdem sie bereits am zweiten Durchgang in Braunschweig-Stöckheim acht ihrer neun Spiele siegreich beendet hatten, gelang ihnen dieses Kunststück am Wochene