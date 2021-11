Die Ganderkeseer Reitsportlerin Heike Jahncke ist in Oldenburg mit Lillemor gut in die Hallensaison 2021/22 gestartet. Sie blickt auf viele erfolgreiche Starts unter freiem Himmel zurück.

Lars Pingel

Ganderkesee/Oldenburg. Heike Jahncke, Reitsportlerin des RV Ganderkesee, hat in der Vielseitigkeit und im Springen erfolgreich an internationalen Turnieren teilgenommen. Zuletzt trumpfte sie in Oldenburg auf und schaute dort auf die Saison 2021 zurück.

Heike Jahncke lacht. „Das ist alles eine Sache der Organisation“, sagt sie während sie im Sattel der Stute Lillemor auf dem Abreiteplatz in der EWE Arena in Oldenburg kleine Runden dreht. Die goldene Schleife in ihrer Hand und die blau