Der SV Tur Abdin um Doppeltorschütze Marco Prießner (links) kam gegen GVO Oldenburg erst in Unterzahl in Fahrt.

Rolf Tobis

Delmenhorst. In Unterzahl dreht SV Tur Abdin Delmenhorst das wichtige Spiel gegen GVO Oldenburg. Abdin-Coach Christian Kaya gibt einen Einblick in das Seelenleben des Fußball-Bezirksligisten.

Eine Rote Karte ist im Fußball an sich eine Bestrafung. Der Bezirksliga-Spitzenreiter SV Tur Abdin ist da eine Ausnahme. Er ist am Sonntag in Unterzahl gegen GVO Oldenburg aufgeblüht und gewann nach Rückstand noch mit 4:1 (0:1). „Das ist et