SV Atlas Delmenhorst verliert in Unterzahl beim VfV Hildesheim

Die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben ihr Regionalligaspiel beim VfV Hildesheim verloren (Symbolbild).

Daniel Niebuhr

Delmenhorst/Hildesheim. Die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben beim VfV Hildesheim unglücklich verloren. Sie spielten lange Zeit in Unterzahl.

Die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben am Sonntag beim VfV Hildesheim eine unglückliche 1:2 (0:2)-Niederlage kassiert. Sie spielten vor 710 Zuschauer im Friedrich-Ebert-Stadion von der achten Minute an in Unterzahl,