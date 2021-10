Auf dem Weg zum Sieg: Heike Jahncke (RV Ganderkesee) und Lillemor. Das Duo gewann eine Springprüfung der Klasse S* im internationalen Spring- und Dressurturnier in Oldenburg.

Lars Pingel

Oldenburg. Das internationale Spring- und Dressurturnier Agravis Cup 2021 in Oldenburg, das am Freitag unterbrochen worden war, wurde am Samstag und Sonntag fortgesetzt. Heike Jahncke vom RV Ganderkesee war erfolgreich.

Heike Jahncke lobte Lillemor. „Das hat sie wirklich super gemacht“, sagte die Reiterin, die für den RV Ganderkesee startet, am Samstag in der EWE Arena in Oldenburg. Dort hatte sie kurz zuvor mit der elfjährigen Stute eine klasse Runde