Die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt um Eike Kolpack sind nach sechs Spieltagen Tabellendritter.

Rolf Tobis

Neerstedt. Der TV Neerstedt hat sich im Heimspiel gegen den ATSV Habenhausen II einen Kantersieg erspielt. Die Verbandsliga-Handballer überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Furioser Auftritt der Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt: Sie gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen den ATSV Habenhausen II auch in der Höhe verdient mit 34:19 (15:9). „Alles was wir uns vorgenommen hatten, wurde konsequent