Die Landesliga-Herren des Atlas-Bowling-Clubs Delmenhorst sind an diesem Wochenende im Jute Sports Bowling Gastgeber des dritten Spieltag 2021/22 (Symbolbild).

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Landesliga-Bowler des ABC Delmenhorst sind an diesem Wochenende zum ersten Mal seit langer Zeit Gastgeber eines Spieltags. Das ABC-Frauenteam tritt am Sonntag in Heidmühle an.

Christian Knospe überlegt kurz, dann sagt er: „Ich denke, es ist über drei Jahre her.“ Der Vorsitzende des Atlas-Bowling-Clubs (ABC) Delmenhorst antwortet auf die Frage, wann seine Herrenmannschaft zuletzt Punktspiele auf der eigenen Anlage