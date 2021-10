Stehen sich im Achtelfinale des Bezirkspokals wieder gegenüber: die A-Jugend-Landesligisten VfL Stenum und SV Hansa Friesoythe. (Archivfoto)

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Achtelfinalspiele im Fußball-Bezirkspokal stehen am Wochenende an. Die A-Jugendlichen des JFV Delmenhorst und VfL Stenum und die B-Junioren des VfL treten an.

Die A-Junioren-Fußballer des JFV Delmenhorst und VfL Stenum befinden sich am Samstag ab 16 Uhr in Achtelfinalspielen des Pokalwettbewerbs auf Bezirksebene im Einsatz. Die Vertretung des Jugendfördervereins, Spitzenreiter der Bezirksliga Wes