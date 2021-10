Tim Richter und die Herren 30 des Huder Tennisvereins empfangen am Samstag den HC Horn.

Lars Pingel

Delmenhorst/Landkreis. Die ersten Punktspiele der Tennis-Winterrunde stehen auf dem Programm. Fünf Vereine aus Delmenhorst, Hude und Bookholzberg beteiligen sich mit 20 Mannschaften an der Saison 2021/22.

Nach der Sommer- ist vor der Wintersaison: Einige Tennis-Mannschaften befinden sich sogar schon in den Startlöchern, denn die ersten Punktspiele 2021/22 stehen bereits an diesem Samstag und Sonntag auf dem Programm. An der Winterrunde betei