Die A-Junioren des JFV Delmenhorst um Rok Ali (rechts) liegen in der Fußball-Bezirksliga mit optimalen 15 Punkten in Führung.

Rolf Tobis

Delmenhorst. In der Fußball-Bezirksliga beherrschen die A-Jugendlichen des Jugendfördervereins Delmenhorst die Konkurrenz. Die Trainer Rene Rohacznski und Marcel Maus streben den Aufstieg in die Landesliga an.

Platz eins, fünf Siege in fünf Spielen und 24:5 Tore – die A-Junioren des Jugendfördervereins Delmenhorst (JFV) geben in der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems II, Gruppe Nord, unübersehbar den Ton an. Keine Frage: Die Mannschaft, bei der Chef R