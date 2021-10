Die Herren des Hockey-Clubs Delmenhorst veranstalten am 6. November in der Stadionhalle ein Turnier (Symbolbild).

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Oberliga-Herrenmannschaft des Hockey-Clubs Delmenhorst erwartet am 6. November in der Halle am Stadion vier höherklassige Gästeteams zu einem Turnier. Auch ein Team aus Dänemark ist am Start

Zwei Wochen vor ihrem ersten Punktspiel 2021/22 in der Hallen-Oberliga, das am Samstag, 20. November, beim MTV Braunschweig stattfindet, richten die Herren des Hockey-Clubs Delmenhorst (HCD) ein Tagesturnier aus. Es ist der Höhepu