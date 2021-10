Mit vollem Einsatz: Die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst um Cerruti Siya (links) gewannen ihr Regionalligaspiel gegen die U23 von Hannover 96.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben ihr Heimspiel gegen die U23 von Hannover 96 gewonnen. Die Partie stand auf hohem Niveau.

Mit seinem vierten Saisontor hat Mattia Trianni den Regionalliga-Fußballern des SV Atlas Delmenhorst den zweiten Heimsieg in Folge gesichert. Der 28-Jährige erzielte am Samstag im Stadion an der Düsternortstraße in der 55. Minute den Treffe