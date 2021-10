Olympiasiegerin Jessica Bredow-Werndl hat für das internationale Hallenturnier in Oldenburg gemeldet.

imago images/Stefan Lafrentz

Oldenburg. Am Donnerstag, 28. Oktober, beginnt in Oldenburg das internationale Spring- und Dressurtturnier Agravis-Cup 2021. Gemeldet hat unter anderem die Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl.

Einmal in einem Dressurviereck antreten, in dem auch eine Olympiasiegerin reiten wird. Das können Amateur-Reiterinnen und -Reiter aus der Region Weser-Ems am Donnerstag, 28. Oktober, in der EWE Arena an der Mastrichter Straße in Oldenburg.