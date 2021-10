Der Tischtennis-Landesligst TV Hude III peilt seinen zweiten Heimsieg 2021/22 an (Symbolbild).

imago images/Eibner-Pressefoto

Hude. Die Tischtennisspieler des TV Hude III empfangen in ihrem zweiten Landesliga-Heimspiel BW Bümmerstede. Gegen den Tabellenletzten sind sie in der Favoritenrolle.

Die Tischtennisspieler des TV Hude III haben vor ihrem Landesliga-Heimspiel am Samstag, 23. Oktober, einen Sieg fest eingeplant. Sie empfangen ab 16 Uhr in der Hoheluchthalle an der Lerchenstraße das noch punktlose Team von Blau-Weiß Bümmer