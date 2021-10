Errang mit dem Badminton-Landesligisten Delmenhorster FC zwei weitere Siege: Fabian Brandt.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Badminton-Landesligist Delmenhorster FC bezwingt den TuS Schwinde II mit 5:3 und behauptet sich gegen die SG Brietlingen/Adendorf mit 6:2. Der DFC II, der der Verbandsklasse angehört, beklagt zwei Niederlagen.

In der Landesliga Nord ist die Badmintonmannschaft des Delmenhorster Federball-Clubs (DFC) nicht zu bremsen. Das Team verbuchte am dritten Spieltag in Osnabrück mit dem 5:3 über den TuS Schwinde II und dem 6:2 gegen die SG Brietlingen/Adend