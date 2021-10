Coach Andreas Müller war mit dem Auftritt seines TV Neerstedt nicht einverstanden (Archivfoto).

Lars Pingel

Dorfmark. Gegen eine überlegene HSG Heidmark hatte Handball-Verbandsligist TV Neerstedt nicht viel entgegenzusetzen. TVN-Coach Andreas Müller benannte die Defizite seines Teams schonungslos.

Nicht an die Leistung der letzten Spiele anknüpfen konnte der Handball-Verbandsligist TV Neerstedt und verlor so gegen die heimstarke HSG Heidmark mit 25:33 (12:15) recht deutlich. Die Männer von Coach Andreas Müller hatten so manches Mal M