Lars Pingel

Ganderkesee. Der TSV Ganderkesee hat die Corona-Krise gut überstanden. Trotzdem müsse bald über eine Beitragserhöhung nachgedacht werden, erklärte der 1. Vorsitzende Andreas Dietrich während der Jahreshauptversammlung 2021.

Der TSV Ganderkesee hat im langsam zu Ende gehenden Jahr 2021 in die Gebäude am Immerweg investiert. „Wir haben in der Zeit, in wir wegen der Corona-Pandemie schließen mussten, die Duschräume saniert“, erzählte Andreas Dietrich, Vorsit