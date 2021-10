Bange Blicke: Oldenburgs Lasse Uber und GVO-Torwart Gunnar Wellhausen sehen das Unheil kommen. Der Lupfer von Stenums Tom Geerken trudelte zum 2:0 ins Tor.

Jan von Holt

Stenum. Dem 2:0-Siegtreffer von Tom Geerken in der zweiten Minute der Nachspielzeit ging eine amüsante Szene voraus. Fußball-Bezirksligist VfL Stenum hält Gegner Oldenburg so auf Distanz und selbst Anschluss an Tabellenführer Tur Abdin.

Den Weg zum 2:0-Siegtreffer (1:0) über GVO Oldenburg war Stenums Tom Geerken in den Schuhen eines anderen gegangen. Es war der kuriose Höhepunkt und gleichzeitig der Schlussakkord unter einem über weite Strecken ausgeglichenen Bezirksliga-S