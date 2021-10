Grippewelle schwächt HSG Hude/Falkenburg vor Spiel in Hollenstedt

Die HSG Hude/Falkenburg um Kim Sanders (beim Wurf) tritt ersatzgeschwächt zu ihrem Oberligaspiel bei Jahn Hollenstedt an.

Richard Schmid

Hude/Falkenburg. Zum Auswärtsspiel gegen den Oberligakonkurrenten Jahn Hollenstedt treten die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg aufgrund einer Grippewelle deutlich ersatzgeschwächt an.

