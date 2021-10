VfL Wildeshausen hat an die nächsten Gegner gute Erinnerungen

Die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen (rote Trikots, hier im Testspiel gegen Atlas Delmenhorst) bestreiten drei Heimspiele in Serie. (Archivfoto)

Rolf Tobis

Wildeshausen. Die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen bestreiten gegen TuRa 07 Westrhauderfehn, GW Firrel und den WSC Frisia Wilhelmshaven drei Heimspiele in Serie, Die ersten Treffen beendete der VfL jeweils als Sieger.

