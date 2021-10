Der Beginn des Heimspiels des Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst gegen den FC Oberneuland ist um eine Stunde verlegt worden (Symbolbild).

Daniel Niebuhr

Delmenhorst. An diesem Samstag empfangen die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst den FC Oberneuland. Die Partie beginnt eine Stunde später als ursprünglich geplant.

Die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst treten an diesem Samstag, 16. Oktober, zum fünften Mal in der Saison 2021/22 im eigenen Stadion an der Düsternortstraße an. Zum Auftakt der Rückrunde in der Gruppe Süd der Nordstaffel empf