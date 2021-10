Der Tischtennis-Landesligist TV Hude III um Julian Meißner tritt zum ersten Mal in der Saison 2021/22 in eigener Halle an (Archivfoto).

Rolf Tobis

Hude. Die klassenhöchsten Tischtennis-Mannschaften des TV Hude sind an diesem Wochenende gefordert. Das Oberliga-Team tritt zum Bezirksderby beim TuS Lutten an.

Die drei Männer-Leistungsmannschaften der Tischtennis-Abteilung des TV Hude treten bereits zum zweiten Mal in der Saison 2021/22 an einem Wochenende an. Die größte Spannung verspricht wohl das Bezirksderby der Ersten in der Oberliga beim Tu