Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst sind Tabellenfünfter der Bezirksliga (Symbolfoto).

imago images/Gepa pictures

Delmenhorst. Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst II haben ihre Bezirksliga-Partie bei Fortuna Einen verloren. Ihre nächste Partie ist ein Derby.

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst II haben beim SV Fortuna Einen eine 0:2 (0:2)-Niederlage bezogen. Der Tabellenfünfte ging in der 13. Minute durch Jennifer Lassak in Führung. In der 33. Minute sorgte Laura Feldhaus für