Fanden viele Lücken in der Abwehr des Elsflether TB II: die Landesliga-Handballer der TS Hoykenkamp um ihren Spielertrainer Andre Haake (beim Wurf).

Rolf Tobis

Hoykenkamp/Bookholzberg. Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg und der TS Hoykenkamp haben ihre Heimspiele gewonnen. Sie setzten sich gegen den Wilhelmshavener SSV und den Elsflether TB II durch.

Erfolgreiches Wochenende für die beiden Mannschaften aus dem Landkreis Oldenburg in der Nord-West-Staffel der Handball-Landesliga der Männer: Am Samstag setzte sich die HSG Grüpppenbühren/Bookholzberg in eigener Halle recht souverän gegen d