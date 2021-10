Josefine Intemann belegte bei der Ganderkeseer Vereinsmeisterschaft im E-Springen den dritten Platz.

Katrin Brandes

Ganderkesee. 50 Reiter waren in der Reithalle in Ganderkesee am Start, um die Vereinsmeister 2021 zu ermitteln. Janne Grimsehl sicherte sich dabei einen Doppelsieg, Rieka Schnier gewann den höchsten Dressurwettbewerb.

Am vergangenen Samstag sah es ganz anders aus in der Reithalle des Reitervereins Ganderkesee am Donnermoor. Im vorderen Bereich gab es Sitzbänke und Kuchenverkauf, zudem waren die Ehrenpreise ausgestellt. Denn von morgens an starteten Dress