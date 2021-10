Mit geballter "Becker-Faust" und klarem Selbstverständnis: Der VfL Stenum spielt unter Trainer Thomas Baake eine erfolgreiche Hinrunde.

Rolf Tobis

Stenum. In der anspruchsvollen Fußball-Bezirksliga Staffel B spielt der VfL Stenum nach holprigem Start eine gute Hinrunde. Trainer Thomas Baake weiß, was sein Team so stark macht.

Thomas Baake klingt gelassen, ja fast schon tiefenentspannt, wenn er über seine Mannschaft spricht. Das liegt nicht nur daran, dass sein VfL Stenum vor dem Ende der Hinrunde mit 13 Punkten auf Platz zwei der Fußball-Bezirksliga-Tabelle steh