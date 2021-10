Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst feiern an diesem Samstag ihre Heimpremiere der Saison 2021/22 (Symbolbild).

Daniel Niebuhr

Delmenhorst. Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst treten zum ersten Mal in der Saison 2021/22 in eigener Halle an. Sie erwarten die SG Friedrichsfehn/Petersfehn.

Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst möchten mit einer gelungenen Heimpremiere ihren guten Saisonstart veredeln. Das Team, das am Vorwochenende beim VfL Oldenburg III mit 27:15 gewann, strebt an diesem Samstag ab 17.30 Uh