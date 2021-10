Treten künftig nicht mehr in der 1. Fußball-Kreisklasse an: der Delmenhorster BV (in schwarz-gelb) um (v. l.) Harun Azadzoy, Dariusch Azadzoy und Björn Kischkat. (Archivfoto)

Rolf Tobis

Delmenhorst. Spielabbruch, sport- und zivilgerichtliche Verfahren, Trainer-Rücktritt und Abstieg: Die Fußballer des Delmenhorster BV stehen vor einem Neuanfang in der 2. Kreisklasse.

Eigentlich sollten die Spieler des Delmenhorster BV am Sonntag gegen den TuS Heidkrug II um Punkte in der 1. Fußball-Kreisklasse spielen. Doch stattdessen stand beim Tabellenletzten eine Krisensitzung im Vereinsheim an der Schanzenstraße au