Der scheidende Kreissportbundvorsitzende Jörg Skatulla (rechts) und sein Nachfolger Markus Wolf, der bis zur Neuwahl 2022 das Amt kommissarisch übernimmt.

Richard Schmid

Großenkneten. Während des Kreissporttags 2021 des KSB Landkreis Oldenburg hat Jörg Skatulla das Amt des 1. Vorsitzenden abgegeben. Markus Wolf hat das Amt zunächst kommissarisch übernommen.

Für Jörg Skatulla war der Kreissporttag 2021 in Großenkneten sein letzter Auftritt als Vorsitzender des Kreissportbundes Landkreis Oldenburg. Ab 1. November ist er Bürgermeister in Hude, nachdem er am 26. September die Stichwahl für di