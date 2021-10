Sören Dreier ist mit dem Oberliga-Team des TV Hude an diesem Wochenende in zwei Auswärtsspielen gefordert.

Rolf Tobis

Hude. Der Tischtennis-Oberligist TV Hude trifft an einen Doppelspieltag auf Union Salzgitter und den RSV Braunschweig. Vor allem die zweite Partie ist für ihn im Kampf gegen den Abstieg sehr wichtig.

Die Tischtennisspieler des Oberliga-Aufsteigers TV Hude sind an diesem Wochenende zweimal auswärts gefordert: am Samstag (17 Uhr) bei Union Salzgitter und am Sonntag (16 Uhr) beim RSV Braunschweig. Das sind interessante Aufgaben.TVH reist a