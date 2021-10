Anja Eilers und der Badminton-Landesligist Delmenhorster FC reisen am Sonntag nach Buxtehude.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Zwölf Mannschaften aus Delmenhorst, Ganderkesee und Wildeshausen treten der Saison 2021/22 in sechs Ligen an. Das Landesliga-Team des DFC ist bereits zum zweiten Mal gefordert.

An diesem Sonntag, 9. Oktober, gehen alle vier Badminton-Teams des Delmenhorster FC an den Start. Damit stellt der Verein ein Drittel der Mannschaften aus Delmenhorst, Ganderkesee und Wildeshausen, die während der Saison 2021/22 in sechs Sp