Hakan Cengiz, Cheftrainer des SV Baris Delmenhorst, nahm die Absage der Partie bei BW Bümmerstede gelassen auf.

Daniel Niebuhr

Delmenhorst. Der Oldenburger Fußball-Bezirksligist BW Bümmerstede sagt die Begegnung mit dem SV Baris Delmenhorst aufgrund eines Corona-Falls ab. Die nächste Begegnung bestreitet die SVB-Mannschaft von Trainer Hakan Cengiz beim VfL Stenum.

In der Gruppe B der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems 2 ist das Spiel des SV Baris Delmenhorst bei BW Bümmerstede ausgefallen, das am Samstag ab 15 Uhr am Oldenburger Dwaschweg stattfinden sollte. „Ein Spieler der Bümmersteder ist am Samstagvor